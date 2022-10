Assiste ogni cristiano durante la vita terrena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assiste ogni cristiano durante la vita terrena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ANGELO CUSTODE

L'angelo custode è un angelo che, secondo la tradizione cristiana, accompagna ogni persona nella vita, aiutandola nelle difficoltà e guidandola verso...

