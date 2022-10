L architetto d interni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L architetto d interni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Riferisce spesso al comune architetto come architetto civile per distinguerlo da quello navale; in quanto l'architetto civile (r.d.31 dicembre 1923 n. 2909)...

Per arredatore (o interior designer) si intende colui che arreda, più precisamente colui che decide e sceglie le disposizioni che dovranno essere date...