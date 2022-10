Antico nome di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico nome di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ILIO

Significato/Curiosita : Antico nome di troia

Cavallo di troia. il cavallo di troia è una macchina da guerra che, secondo la leggenda, fu usata dai greci per espugnare la città di troia. questo termine...

Altri da: ilio baroni, partigiano; ilio barontini, partigiano e uomo politico; ilio bosi, uomo politico; ilio calabresi, storico e linguista; ilio colli,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 ottobre 2022

Altre definizioni con antico; nome; troia; Porto sull Atlantico ; È romantico quello di candela; Il più antico nome di donna; La Venere dell antico Egitto; Il nome di Colleoni; Il nome di Montalbano; Il più antico nome di donna; Altro nome dell ospedale; Famoso film di Fellini con Marcello Mastroia nni; Un Aiace tra gli eroi all assedio di troia ; Relativi all antica troia ; Un mitico personaggio troia no; Cerca nelle Definizioni