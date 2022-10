È visibile... se si scalda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È visibile... se si scalda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : INCHIOSTRO SIMPATICO

Significato/Curiosita : E visibile... se si scalda

L'unico modo per risolverlo è utilizzare un'ulteriore condizione parallela "fisica" (il fatto che una lampadina accesa si scaldi) che permetta di aggiungere...

Avvicinandola al calore di una candela. col cloruro di cobalto si prepara un inchiostro simpatico che è reversibile, ossia ha la particolarità di risultare visibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

