Il vino bianco passito del Veneto detto anche Pasquale - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TORCOLATO

il soave superiore è un vino bianco docg la cui produzione è consentita nella provincia di verona, e precisamente nella zona collinare di parte dei comuni...

Il breganze torcolato, anche detto pasquale, è un vino passito doc la cui produzione è consentita nella provincia di vicenza. colore: da giallo oro a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

