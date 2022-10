Un verbo che tocca il cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo che tocca il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARE

Significato/Curiosita : Un verbo che tocca il cuore

Ricordo, e il mio cuore le restò sulle labbra. un malato di cuore è tratta dalla storia di francis turner, che muore in quanto il suo cuore non regge la troppa...

amare – verbo legato ad amore (es. gianluca ama viola) amare – film del 1964 amare/grida – singolo di mino vergnaghi del 1979 amare – singolo de la rappresentante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

