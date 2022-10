Vale più del fante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale più del fante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : Vale piu del fante

Si gioca con un mazzo di 40 carte con i valori asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fante, cavallo, re, di semi italiani o francesi. si può giocare in due, in quattro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). re (dal latino: rex) è la forma italiana di un titolo diffuso nei paesi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

