È usato per preparare emulsioni cosmetiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato per preparare emulsioni cosmetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : OLIO DI MANDORLE

Significato/Curiosita : E usato per preparare emulsioni cosmetiche

L'olio di mandorle è un olio fisso prodotto a partire dai semi del mandorlo, prunus dulcis varietà dulcis e amara. esiste anche un olio essenziale estratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con usato; preparare; emulsioni; cosmetiche; Un materiale malleabile usato dai bambini; Il suffisso latino usato per i comparativi; Strumento usato per abbassare i picchi dei suoni musicali; Il greco è usato in matematica; preparare da mangiare; Si usa per preparare un aranciata; Arnese per preparare aranciate e limonate; preparare , allestire; Si occupa di piante medicinali e cosmetiche ; Cerca nelle Definizioni