Si usa per trasmettere i messaggi telegrafici - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : ALFABETO MORSE

Significato/Curiosita : Si usa per trasmettere i messaggi telegrafici

Uffici telegrafici intermedi (relè), nodi della rete, instradavano i messaggi fino a destinazione. il lavoro veniva svolto a mano: i messaggi ricevuti...

Il codice morse, detto anche alfabeto morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

