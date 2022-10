Uno sgarbo per ripicca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sgarbo per ripicca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISPETTO

Significato/Curiosita : Uno sgarbo per ripicca

Fu querelato da prudenzia bruni, sua padrona di casa, per non aver pagato l'affitto; per ripicca, merisi prese nottetempo a sassate la sua finestra, finendo...

Progetti wikiquote wikiquote contiene citazioni da dispetto (en) dispetto, su discogs, zink media. (en) dispetto, su musicbrainz, metabrainz foundation.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con sgarbo; ripicca; sgarbo fatto per vendetta; Piccola vendetta, sgarbo in risposta a qualcosa; sgarbo iniziale; La si rende per ricambiare uno sgarbo ; Cerca nelle Definizioni