Uno con i capelli in disordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno con i capelli in disordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SPETTINATO

Significato/Curiosita : Uno con i capelli in disordine

i capelli rossi o rutilismo o eritrismo o isabellismo è la caratteristica delle persone che hanno capelli rossi, biondo ramato o castano ramato. questa...

Personaggio secondario che appare solo nella prima stagione, è un ragazzo spettinato, di lui si sa pochissimo e raramente ha qualche battuta o viene chiamato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

