Unità di misura per i guanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura per i guanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAIO

Significato/Curiosita : Unita di misura per i guanti

Copre l'avambraccio. guanto in nitrile guanti antivibrazione guanti per protezione da sega elettrica guanti da elettricista guanti per apicoltura gli occhi...

Disambiguazione – se stai cercando il racconto di asimov, vedi per gli uccelli. un paio d'ali è una delle più famose commedie musicali della coppia garinei e giovannini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con unità; misura; guanti; L unità di misura del greggio; unità di misura della luminanza; Uomini che vivono in una comunità religiosa; Antica unità di misura di peso dei Babilonesi; Di dimensioni smisura te; Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla; L unità di misura del greggio; Unità di misura della luminanza; Si infilano nei guanti ; Le coprono i guanti ; Morbida pelle per guanti ; Unità di misura dei guanti ; Cerca nelle Definizioni