L unità di misura del greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unità di misura del greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARILE

Significato/Curiosita : L unita di misura del greggio

Peso molecolare medio più il greggio risulta denso e viscoso. dal punto di vista chimico, il greggio è un'emulsione di idrocarburi (cioè composti chimici...

barile (barilli in arbëreshë, barìlë in dialetto lucano) è un comune italiano di 2 607 abitanti della provincia di potenza in basilicata. è una delle colonie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

