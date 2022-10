Dà una mano al commissario Basettoni nelle sue inchieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà una mano al commissario Basettoni nelle sue inchieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOPOLINO

Significato/Curiosita : Da una mano al commissario basettoni nelle sue inchieste

Dell'ispettore bloch dal commissario basettoni, quello dell'agente jenkins dall'ispettore manetta, mentre xabaras diventa john black, interpretato da macchia nera;...

Vedi topolino (disambigua). disambiguazione – "mickey mouse" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mickey mouse (disambigua). topolino, conosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con mano; commissario; basettoni; nelle; inchieste; Imperatore romano famoso per le stravaganze; La formano i cittadini; Proprio di un celebre dittatore romano ; Fu un grande romano ; commissario che giudica candidati; Georges che creò il commissario Maigrét; Noto romanzo di Andrea Camilleri, terza indagine del commissario Montalbano; Il commissario interpretato da Lino Banfi; L ispettore che lavora con basettoni in Topolino; Aiuta il commissario basettoni nelle indagini; Aiuta basettoni e Manetta nei gialli a fumetti; Il Manetta aiutante del commissario basettoni ; Quello azzurro è solo nelle fiabe; È profonda nelle ore piccole; I bicchieri... nelle carte; Attraggono nelle librerie; Accompagna il commissario Maigret in tutte le sue inchieste ;