Una grande opera in versi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : POEMA

Significato/Curiosita : Una grande opera in versi

Cercando l'opera, vedi eugenio onegin (opera). eugenio onegin (in russo: , traslitterato: evgenij onegin) è un romanzo in versi di aleksandr...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi epica (disambigua). un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

