Una gara con gli sci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara con gli sci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Significato/Curiosita : Una gara con gli sci

Il salto con gli sci è uno sport in cui gli atleti muniti di sci ai piedi scendono lungo la rampa di un apposito trampolino al termine del quale spiccano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slalom (disambigua). il termine slalom fa riferimento a una gara sportiva nella quale i concorrenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

