Il trascinatore d una squadra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il trascinatore d una squadra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il trascinatore d una squadra

Fase offensiva. cresciuto nella lucchese, fa il suo esordio in prima squadra nel campionato di serie d nel 2009, a soli 15 anni e 9 mesi. subito dopo...

leader – persona di riferimento o al comando leader – partner che guida il ballo in una danza di coppia leader – in finanza e statistica: un asset il cui...