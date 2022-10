Terreni coltivati a verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreni coltivati a verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORTI

Significato/Curiosita : Terreni coltivati a verdura

Improduttive, poiché tale specie matura in breve tempo ed è molto adatta per i terreni alpini. in seguito, grazie ai maggiori scambi commerciali dovuti all'annessione...

Talee da piantumare si trovano facilmente in commercio. tuttavia esistono orti dotati di strutture come serre e semenzai, nonché di vasellame, cordame e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con terreni; coltivati; verdura; Così sono i buoni terreni ; Vengono impiegati nelle trivellazioni dei terreni ; Station wagon per terreni disagevoli; Strumenti usati in geotecnica per saggiare i terreni ; Lo sono i vegetali che crescono nei campi coltivati ; Vasti terreni coltivati ; Terreni coltivati ad alberi che danno baccelli; Terreni coltivati a frutta e verdura; Una verdura vitaminica; Luogo all aperto con banchi di frutta e verdura ; Uno dei nomi della verdura detta barba di frate; di frate: è una verdura ; Cerca nelle Definizioni