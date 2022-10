La svedese Lisa Fonssagrives sarebbe stata la prima, negli Anni 30-50 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La svedese Lisa Fonssagrives sarebbe stata la prima, negli Anni 30-50. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOP MODEL

Significato/Curiosita : La svedese lisa fonssagrives sarebbe stata la prima, negli anni 30-50

top model (disambigua). disambiguazione – "supermodel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi supermodel (disambigua). una top model (termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

