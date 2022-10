Strumenti per la navigazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti per la navigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SESTANTI

Significato/Curiosita : Strumenti per la navigazione

Globale di navigazione (in lingua inglese global navigation satellite system, acronimo gnss) è un sistema di geo-radiolocalizzazione e navigazione terrestre...

Di conseguenza una ricerca più agevole dell'oggetto celeste. i moderni sestanti possiedono specchi di 5 cm di diametro mentre nel secolo precedente raramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

