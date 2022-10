Fa stare i suoi pazienti... a bocca aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa stare i suoi pazienti... a bocca aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DENTISTA

Significato/Curiosita : Fa stare i suoi pazienti... a bocca aperta

Anche molto paziente con i bambini e se proprio non ce la fa più, piuttosto che far loro male si nasconde in qualche posto dove può stare in pace per...

Oggetto della professione del dentista è anche l'eventuale riabilitazione protesica delle arcate dentarie. coadiuvano il dentista gli igienisti dentali, gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con stare; suoi; pazienti; bocca; aperta; Fa stare a scuola... tutto il giorno; Spostare da un altra parte; Prestare soccorso; Prestare orecchio; Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante; Ogni dea ha i suoi ; Giovanni per i suoi amici; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici; Guidano pazienti orecchiuti; Lo suonano gli impazienti ai semafori; Rimettono in moto i loro pazienti ; Il pediatra con i pazienti più giovani; Il mattino l ha in bocca ; Come uno con la bocca chiusa; Iniziali di bocca ccio; In bocca al neonato; Una gara aperta a tutti; La più aperta calzatura estiva da spiaggia; È aperta in chi ha larghe vedute; Al di fuori, all aria aperta ; Cerca nelle Definizioni