Spese di trasferta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spese di trasferta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIARIA

Significato/Curiosita : Spese di trasferta

A spese dello stato, occorre distinguere: processo penale (art. 107, 3° co. lett. c)): sono spese anticipate dall'erario le indennità di trasferta, i...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi diario (disambigua). un diario è una forma narrativa in cui il racconto – reale o di fantasia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

