Specialità del biliardo all italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specialità del biliardo all italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GORIZIANA

Significato/Curiosita : Specialita del biliardo all italiana

biliardo all'italiana è una definizione comunemente attribuita a una serie di specialità di gioco del biliardo di origine italiana. a partire dal 1983...

La goriziana (chiamata anche internazionale a nove birilli) è una specialità di gioco del biliardo all'italiana. il tavolo è di cm 284 x 142, regolamentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con specialità; biliardo; italiana; Le specialità dell isola dei nuraghi; specialità ligure e toscana con farina di ceci; La specialità di Marco Odermatt; La podrida gustosa specialità spagnola; La usa il giocatore di biliardo ; Il colore del tavolo da biliardo ; Ciascun lato del biliardo ; Birillo del biliardo ; Fu il primo presidente della Repubblica italiana ; Una gaffe all italiana ; Una Casa italiana di motociclette; Nazionale italiana Cantanti; Cerca nelle Definizioni