Sostanza resinosa impiegata in farmacologia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PROPOLI

Significato/Curiosita : Sostanza resinosa impiegata in farmacologia

Immerso in acqua, diviene resistentissimo. come altre conifere, dalla resina si estrae la trementina (trementina di venezia). la corteccia è impiegata per...

Tempo, che permettono di ottenere propoli in quantità e qualità adeguata agli usi commerciali. le api utilizzano la propoli per irrobustire i favi, creando...

