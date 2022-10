Sono nucleari quelle di certi missili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono nucleari quelle di certi missili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TESTATE

Significato/Curiosita : Sono nucleari quelle di certi missili

Nucleari. si pensa che le politiche nucleari di questi paesi siano quelle di una effettiva deterrenza verso attacchi nucleari contro i propri territori, contro...

Della combustione. per i motori a due tempi le testate possono essere di tre tipi: monopezzo: queste testate sono un unico pezzo, questo tipo di testa è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; nucleari; quelle; certi; missili; Si temperano, ma non sono acciai; sono in cerca d una ricca metà; sono malati di cuore; Così sono detti i nativi di Caltanissetta; Sostanze che si producono nei reattori nucleari ; È liberata dalle reazioni nucleari ; Unità di misura per bombe nucleari ; Come il combustibile usato nelle centrali termonucleari ; Una nave come quelle usate da Colombo; quelle del deserto si chiamano caracal; quelle cinesi si inseriscono una dentro l altra; Lo sono quelle da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi; L estetica di certi prodotti; certi ficati del tesoro zero coupon; Abbondante come certi pasti; Sforacchiati come certi mobili; Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili ; Il Wernher della missili stica; Nome di vecchi missili Usa; Luoghi per lanci missili stici; Cerca nelle Definizioni