Solidale al proprio branco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solidale al proprio branco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GREGALE

Significato/Curiosita : Solidale al proprio branco

Moltiplicate negli ultimi anni del '900 le iniziative di commercio equo-solidale e alternativo. il commercio, in italia è disciplinato in via primaria dal...

Struttura oceanografica “daphne” 30 ottobre lampedusa isole pelagie, capo gregale, isola dei conigli, tartarughe marine, biodiversità del canale di sicilia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con solidale; proprio; branco; C è quello equo e solidale ; All..., ovvero in modo solidale ; Può essere equo-solidale ; Lavoratore non solidale con i colleghi scioperanti; Chi lo lancia è proprio in grave pericolo; proprio di un celebre dittatore romano; proprio della famiglia di Lorenzo il Magnifico; proprio di un antica popolazione della Tessaglia; branco ... di uccelli; branco di pecore; Un branco di cani... a caccia; Individuo lontano dal branco : lupo __; Cerca nelle Definizioni