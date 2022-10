Sigaro a forma di siluro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigaro a forma di siluro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sigaro a forma di siluro

forma dello scafo, più “navale” per il primo e più affusolata e cilindrica (a "sigaro") per il secondo e, soprattutto, nella diversa percentuale di riserva...

Se stai cercando la marca di sigari, vedi san cristobal de la habana. l'avana (in spagnolo la habana, ufficialmente san cristóbal de la habana) è la capitale...