Shar __, cane dal muso rugoso - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : PEI

Significato/Curiosita : Shar __, cane dal muso rugoso

Lo shar pei è una razza canina di origine cinese riconosciuta dalla fci (standard n. 309, gruppo 2, sezione 2.1). si tratta di un cane di taglia media... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

