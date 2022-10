Sgretolata dallo scorrere dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sgretolata dallo scorrere dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EROSA

Significato/Curiosita : Sgretolata dallo scorrere dell acqua

Battaglia di azincourt del 1415). le formazioni a blocco davano il vantaggio dell'"uomo di scorta" nel caso venissero colpiti i soldati di prima linea, ed...

Essiccati al sole. la quasi totalità dei resti delle ziqqurat è praticamente erosa e quindi è difficile immaginarne la forma, l'aspetto, e anche la funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con sgretolata; dallo; scorrere; dell; acqua; sgretolata dall acqua; Indeboliti dallo sforzo; L uccelletto che viene attirato dallo ... specchietto; Raschiati via dallo scritto; Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido; Lo scorrere del fiume; Permette al mouse di scorrere bene; Per aprirlo, si fa scorrere ; Trascorrere piacevolmente il proprio tempo; La stagione dell a villeggiatura; Le stazioni dell ascensore; Un grande successo dell a Apple; Passa tra i fili dell ordito; Pozzo per l acqua piovana; acqua di Armani; Secchi, privi d acqua ; Organismi vegetali che vivono nell acqua ; Cerca nelle Definizioni