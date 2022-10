È sempre seguito da una festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sempre seguito da una festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SABATO

Significato/Curiosita : E sempre seguito da una festa

una festa nazionale è una festa sancita da una nazione per commemorare lo stato. ricorre di solito nell'anniversario dell'indipendenza del paese, oppure...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sabato (disambigua). sabato è il sesto giorno della settimana (o settimo, nella settimana ebraica)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

