Scolpì il gruppo del Laocoonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scolpì il gruppo del Laocoonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scolpi il gruppo del laocoonte

Rifanno alla statuaria antica, in particolare ellenistica, come il gruppo del laocoonte, scoperto nel 1506 alla presenza proprio di michelangelo, ma anche...

atenodoro (o atanodoro) di rodi (in greco: ad) (rodi, i secolo a.c. – ...) è stato uno scultore greco antico. è l'autore, con il padre agesandro...