Scarsità di generi alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarsità di generi alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENURIA

Significato/Curiosita : Scarsita di generi alimentari

Periodi di scarsità alimentare vengono utilizzate diverse forme di razionamento. nel mondo, circa 815 milioni di persone sono sottonutrite, mentre più di 16 000...

1754. in quell'inverno a caposele molti erano coloro che, costretti dalla penuria di alimenti, bussavano alla porta del collegio redentorista. gerardo, per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

