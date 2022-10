A Roma c è quella di Valle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Roma c è quella di Valle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOR

Significato/Curiosita : A roma c e quella di valle

41°53'51n 12°28'30e / 41.8975°n 12.475°e41.8975; 12.475 il teatro valle "franca valeri" è un teatro di roma, sito nel rione sant'eustachio, è il teatro moderno...

852833°n 12.627222°e41.852833; 12.627222 l'università degli studi di roma "tor vergata" è un'università statale italiana, con sede a roma, nell'omonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

