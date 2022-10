Roccia usata per vasi e pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia usata per vasi e pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PIETRA OLLARE

Significato/Curiosita : Roccia usata per vasi e pentole

Al tornio la rende adatta a farne pentole, nonché vasi e altri oggetti, si rinviene in grossi banchi in valtellina e a chiavenna. solitamente appare di...

Qualità di talchi preparati per l'industria cosmetica e farmaceutica. pietra ollare, o ollite, da olla, ovvero pentola, pignatta, vaso, ciotola, a sua volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

