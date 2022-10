Un ristagno che preoccupa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ristagno che preoccupa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STASI

Significato/Curiosita : Un ristagno che preoccupa

Il ristagno economico, la peste nera e le conseguenti rivolte popolari. filippo il bello, re di francia dal 1285 al 1314, fu il sovrano europeo che meglio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stasi (disambigua). il ministero per la sicurezza dello stato (ministerium für staatssicherheit... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

