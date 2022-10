Ridurre ai minimi termini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridurre ai minimi termini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASSOTTIGLIARE

Significato/Curiosita : Ridurre ai minimi termini

Seguenti. si deve ridurre ai minimi termini la frazione avente come numeratore e denominatore i due numeri di cui si deve trovare il minimo comune multiplo:...

Lama dell'attrezzo utilizzando la pietra di cote e di tanto in tanto assottigliare l'attrezzo battendone il filo con un apposito martello su una piccola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

