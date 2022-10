La raggiera di ferro sopra certe porte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La raggiera di ferro sopra certe porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROSTA

Significato/Curiosita : La raggiera di ferro sopra certe porte

All'immagine di lucia dei promessi sposi e si caratterizza per la bella raggiera composta da spilloni d'argento, chiamati guazze, che corona la testa accuratamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rosta (disambigua). rosta (rosta in piemontese, pronuncia ['rsta]) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

