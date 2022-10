Da questi si sorveglia il fiume in piena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da questi si sorveglia il fiume in piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGINI

Significato/Curiosita : Da questi si sorveglia il fiume in piena

Marmore: da lì, l'acqua precipitava direttamente nel fiume nera, affluente del tevere. tuttavia, la soluzione di questo problema ne creava un altro: in concomitanza...

Dell'acqua, le spalle alla sorgente, si dice argine destro quello posto a destra, argine sinistro l'altro. gli argini possono essere disposti in froldo, ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

