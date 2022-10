Quella flottante è un dolce francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella flottante è un dolce francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILE

Significato/Curiosita : Quella flottante e un dolce francese

L'omonimo dolce moldavo, vedi ptasie mleczko. île flottante (tradotto in italiano "isola galleggiante") è un dessert della cucina francese. sebbene sia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi île-de-france (disambigua). l'île-de-france (afi: /il d f~s/), talvolta in italiano isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

