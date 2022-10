Quella clamorosa è una piazzata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella clamorosa è una piazzata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCENATA

Significato/Curiosita : Quella clamorosa e una piazzata

Alloro nel torneo, tornò al successo il liverpool, autore di una clamorosa rimonta sul milan e vincitore dopo i tiri di rigore nella finale di istanbul....

Sua vecchia amica carrie mckittrick, jessica assiste a una spiacevole scenata. il figliastro e il nipote di carrie la accusano di voler rovinare la famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; clamorosa; piazzata; Nella fantascienza c è quella del tempo; A Roma c è quella di Valle; C è quella a piè di pagina; quella buona fa onore al pranzo; Reazione clamorosa ; clamorosa lite; La si dà a qualcuno battendolo clamorosa mente; Perdita clamorosa di una battaglia fra; La banconota che è stata rimpiazzata dalle monete da 50 cent; Così è la scena di chi fa una piazzata ; Una piazzata di gelosia; La scena di chi fa una piazzata ; Cerca nelle Definizioni