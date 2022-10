Fu il primo presidente della Repubblica Italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu il primo presidente della Repubblica Italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DE NICOLA

Significato/Curiosita : Fu il primo presidente della repubblica italiana

presidente della repubblica italiana. dalla nascita della repubblica italiana, si sono susseguiti dodici presidenti della repubblica. a norma della costituzione...

Enrico de nicola (napoli, 9 novembre 1877 – torre del greco, 1º ottobre 1959) è stato un politico e avvocato italiano, primo presidente della repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Il primo numero di due cifre; Precede Bang nel nome dell esplosione primo rdiale; Il primo muscolo che mostrano i forzuti; primo sacramento in chiesa; Fu un nostro presidente ; Luca, ex-presidente della Ferrari; L attuale vicepresidente degli Usa; Roberto, presidente della Lombardia fino al 2013; La città sede della Honda; Aumenta la fauna della zona; È ai margini della società; II... rovescio della beghina; Capitale della repubblica dell Amenia; Natio di una repubblica islamica; Era il nome dell attuale repubblica Democratica del Congo; repubblica circondata da Emilia Romagna e Umbria; Una gaffe all italiana ; Una Casa italiana di motociclette; Nazionale italiana Cantanti; Le sportive della nazionale italiana ;