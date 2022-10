Il primo giorno del fine settimana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo giorno del fine settimana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAB

Significato/Curiosita : Il primo giorno del fine settimana

Angelologia.it. ^ il primo giorno della settimana: lunedì o domenica, lituopadania, 6 giugno 2012. eugenio songia, il giorno, la settimana, i mesi, il capodanno...

Bologna sab autoservizi société des autobus bastiais sab – codice aeroportuale iata dell'aeroporto yrausquin, saba, regno dei paesi bassi sab – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con primo; giorno; fine; settimana; Fu il primo presidente della Repubblica Italiana; Il primo numero di due cifre; Precede Bang nel nome dell esplosione primo rdiale; Il primo muscolo che mostrano i forzuti; Il giorno più atteso dai lavoratori; Fa stare a scuola... tutto il giorno ; Un giorno che si festeggia; Quello della Sera è ogni giorno in edicola; fine di speranza; Decorazione per fine stre; Inizio e fine di agosto; È affine alla cornacchia; Ha tre giorni in più di una settimana ; Rebus 24129 settimana Enigmistica 4724; Rebus 24114 settimana Enigmistica 4724; Rebus 24113settimana Enigmistica 4724; Cerca nelle Definizioni