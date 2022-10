Si prendono... per le spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono... per le spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANTELLI

Significato/Curiosita : Si prendono... per le spalle

Con più di 22 milioni di copie sono il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle dei pooh. negli anni settanta e ottanta diversi loro singoli hanno...

Adriano mantelli (1913-1995) – aviatore, militare e imprenditore italiano alberto mantelli (1909-1967) – musicologo e critico musicale italiano alberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

