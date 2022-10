Precede Sun. nelle date degli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede Sun. nelle date degli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAT

Significato/Curiosita : Precede sun. nelle date degli inglesi

Indoeuropee. i pronomi personali soggetto inglesi sono gli stessi dell'italiano, ovvero i seguenti: in inglese il soggetto viene sempre espresso; di solito...

Santali sat – problema della soddisfacibilità booleana suore di sant'anna di tiruchirappalli sat – test per l'ammissione ai college statunitensi sat – in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con precede; nelle; date; degli; inglesi; precede chi nel nome di un arte marziale; precede domo sua; precede via!; precede e segue il tac; Illuminano nelle moderne lampadine; L oppositore nelle cause di beatificazione; nelle parole composte significa pianta; Si sfilaccia nelle giacche; Armi teleguidate ; Il logo di Google che muta per ricordare date o eventi; Trasandate nell aspetto, poco curate; Slacciate, snodate ; Antonella popolare attrice degli Anni 50 e 60; Il Louvre degli Spagnoli; Titolo degli antichi principi di Valacchia e Moldavia; Contiene i voti degli elettori; Uno per gli inglesi ; L inglesi smo per qualcosa che fa... storia; Per gli inglesi è opposto al first; Nome di inglesi ; Cerca nelle Definizioni