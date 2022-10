Pozzo per l acqua piovana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pozzo per l acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CISTERNA

Significato/Curiosita : Pozzo per l acqua piovana

Raccolta sufficientemente ampia attorno al pozzo vero e proprio, verso la quale far convergere l'acqua piovana: per tale motivo i pozzi veneziani si trovano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cisterna (disambigua). la cisterna (dal latino cista, scatola, ma anche dal greco kistê, contenitore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

