La più vasta valle d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più vasta valle d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PADANA

Significato/Curiosita : La piu vasta valle d italia

Le regioni italiane sono 20 e, a eccezione della valle d'aosta, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 92 province (tra...

798889°e45.330278; 9.798889 la pianura padana, detta anche padano-veneta, pianura padano-veneto-romagnola o val padana (valle che si riferisce al bacino idrografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

