Piccole crepes salate russe - Cruciverba

Piccole crepes salate russe.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BLINIS

Significato/Curiosita : Piccole crepes salate russe

Tradizionalmente vengono preparati per la festa della maslenica. ^ bliny o blinis, su cibo360.it. url consultato il 31 dicembre 2015. ^ ricette di pancake... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

