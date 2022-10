Piazza delle antiche città greche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piazza delle antiche città greche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGORÀ

Significato/Curiosita : Piazza delle antiche citta greche

Atto di fondazione, sul modello delle polis greche nel sud italia e in sicilia, ma piuttosto che la fondazione della città storicamente debba attribuirsi...

Disambiguazione – "agora" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi agora (disambigua). agorà (in greco antico: , da e = raccolgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

