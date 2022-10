Pesci che somigliano alle anguille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci che somigliano alle anguille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAMPREDA

Significato/Curiosita : Pesci che somigliano alle anguille

le anguille e altri che, vivendo in acque lagunari, possono permettersi di spingersi nel mare o nei fiumi che sfociano in laguna (alcuni pesci palla...

Petromyzon marinus (lampreda di mare) lampetra fluviatilis (lampreda di fiume) lampetra planeri (lampreda minore) lethenteron zanandreai (lampreda padana) ^ (en)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

