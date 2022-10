Perpetui come i ghiacciai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perpetui come i ghiacciai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERENNI

Significato/Curiosita : Perpetui come i ghiacciai

The arctic su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci del mar glaciale artico di fronte al ghiacciaio wahlenbergbreen, presso le isole svalbard (norvegia)...

Creazione di nuove colture di cereali perenni. alcuni esempi di nuove colture perenni in fase di sviluppo sono il riso perenne e il thinopyrum intermedium. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con perpetui; come; ghiacciai; O sono perpetui .... o invecchiano in un solo anno; perpetui , imperituri, che durano per sempre; Interminabili, perpetui ; Si può farlo come un sasso; Lo è una trasmissione televisiva come Domenica in; Razzolare nell aia come i polli; Luminosi come astri; Relativa al deposito roccioso di un ghiacciai o; La zona di un ghiacciai o nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; Le spaccature nei ghiacciai ; Ammasso di detriti rocciosi trasportati dai ghiacciai ; Cerca nelle Definizioni